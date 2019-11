A Wild Code School, rede europeia de escolas de programação que chegou a Portugal no início deste ano, vai abrir três novos cursos nas áreas das tecnologias de informação: dois de web development em Javascript e um de data analyst. Os cursos custam cinco mil euros e vão contar com duas modalidades: a full-time e a part-time.

No curso de web development em Javascript os alunos vão aprender a criar websites, aplicações ou software, bem como, a usar linguagem de programação. Para este curso há duas modalidades disponíveis: uma a tempo parcial, com início a 17 de fevereiro e duração de 10 meses, e outra a tempo inteiro, que começa a 9 de março e dura metade do tempo.

Quanto ao curso de data analyst destina-se a pessoas que queiram adquirir competências relativas à linguagem de programação, técnicas de data processing “para no fundo conseguir analisar os dados das empresas e extrair deles informação útil para tomadas de decisão acertadas“, refere o comunicado. Tal como curso de web development em Javascript a tempo inteiro, o curso terá inicio a 9 de março.

Para quem inscrever no curso de web development em Javascript em part-time tem até 30 de novembro um desconto de 15%. No que toca às modalidades de full-time, o desconto é menor — de apenas de 10% — mas, em contrapartida, pode usufruir do desconto até 15 de dezembro.

A abertura destes novos cursos surge “em resposta ao sucesso das edições anteriores” assim como pelo aumento da procura, sublinha a nota de imprensa enviada pela empresa. “O feedback que temos recebido dos alunos tem sido muito positivo, e a verdade é que o número de inscrições tem superado e muito as nossas expectativas. Penso que isto tem a ver com o facto de os nossos cursos oferecerem grande flexibilidade aos alunos e os ajudar a desenvolver as competências certas e adaptáveis a esta nova era, afirma Ana Sofia Martins, Lisbon campus manager.

A Wild Code School foi fundada em 2014 por Anna Stépanoff, em França, e conta com 19 campus em toda a Europa, onde já se formaram mais de mil programadores.