A Wild Code School, rede europeia de escolas que chegou a Portugal no começo deste ano, tem inscrições abertas para a 2.ª edição do curso de web development, isto é, “programação aplicada ao desenvolvimento de páginas na internet e de toda a estrutura subjacente”.

Para se tornarem junior developers, os participantes têm duas modalidades de participação no curso, que arranca a 30 de setembro em Lisboa: intensivo (durante cinco meses) ou em regime pós-laboral (ao longo de dez meses). O investimento é de cinco mil euros.

A formação “destina-se a profissionais que pretendam reinventar a sua carreira, recém-licenciados que procuram estender a sua lista de competências para ingressarem no mercado de trabalho e ainda empreendedores que querem dar vida aos seus projetos como programadores”, refere o comunicado.

Ana Sofia Martins, Lisbon campus manager, sublinha que “a primeira edição do curso de web development vai terminar no final deste mês com uma taxa de conclusão de 100% e com a inclusão dos alunos, em regime de internship, numa empresa parceira. Acreditamos que esta 2.ª edição, fruto dos inúmeros pedidos recebidos desde a abertura da Wild Code School em Portugal, vai ficar preenchida muito rapidamente, o que demonstra a necessidade que o mercado de trabalho nacional tem em reforçar, de forma rápida e eficaz, as suas competências em programação aplicável a qualquer área de negócio”.

A Wild Code School foi fundada por Anna Stépanoff, em 2014 em França, e conta com 19 campus em toda a Europa, onde se formaram mais de mil programadores.