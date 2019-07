“Procuramos CMO++”, diz CEO da Unilever

O grupo Unilever ainda não encontrou substituto para o lugar de Keith Weed, que foi chief marketing officer até dezembro de 2018. Alan Jope, que participou numa mesa redonda no Festival de Cannes 2019, revelou à Marketing Week que o grupo continua à procura de um CMO, acrescentando, no entanto, que não se trata de preencher o mesmo cargo mas acrescentar.

“Não será um cargo idêntico — vamos eliminar 20% e adicionar 20%. A pessoa ainda chefiará a direção de marketing na sua essência e, em seguida, vamos juntar algumas coisas diferentes”, disse o responsável.

Jope referiu também que a estratégia será diferente da de outras organizações, afirmando saber que “não existe uma organização perfeita”. “Não existe tal coisa. Todas as organizações são um conjunto de escolhas e trade-offs. Estou certo de que algumas companhias estão a aproveitar o facto de terem um chief growth officer, mas nós vamos ter um CMO++”, explicando que “a razão pela qual tem a vaga se mantém em aberto há algum tempo é porque estamos à procura externamente e internamente para nos certificarmos de que realmente teremos os melhores candidatos para esse cargo”.

De lembrar que Alan Jope foi promovido a CEO, com a saída de Paul Polman. Mas as mudanças no executivo não se ficaram por aí. Além da saída de Keith Weed, o grupo ofereceu a Nitin Paranjpe o cargo de chief operating officer e foram buscar Sunny Jain à Amazon para president, beauty & personal care.