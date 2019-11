Revista de imprensa internacional

É mais vantajoso comprar casa ou arrendar? O Banco de Espanha apoia a primeira opção. Na Alemanha, a maioria dos bancos já está a cobrar taxas negativas às empresas. E no Reino Unido, a Tata Steel vai cortar três mil empregos. Do outro lado do oceano, há um novo capítulo na crise da Boeinh e a Nintendo abre a sua primeira loja no Japão.

Financial Times

Maioria dos bancos alemães já cobra taxas negativas às empresas

Cerca de 60% dos bancos germânicos estão a cobrar taxas negativas nos depósitos das empresas, revelam os dados publicados pelo Banco Central Alemão. Duas semanas depois do BCE ter cortado as taxas de depósito para 0,5%, 58% dos 220 bancos ouvidos revelaram que estavam a cobrar taxas negativas em alguns depósitos de empresas, uma prática que tem sido alvo de duras críticas na Alemanha.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

El Economista

Banco de Espanha sugere que é melhor comprar casa do que alugar

De acordo com o Banco de Espanha, desde que a economia começou a recuperar força, passou a ser mais vantajoso comprar casa através de uma crédito habitação do que arrendar esse mesmo imóvel. A explicar esta conclusão está a tendência de crescimento dos preços das rendas, nos últimos anos, o que está a levar os inquilinos a dedicar uma maior porção dos seus rendimentos a este gasto.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Business Insider

Acionistas da Boeing processam administração por causa dos 737 Max

Os acionistas da Boeing vão processar o conselho de administração desta fabricante área por ter alegadamente ter ignorado por diversas vezes sinais alarmantes no que diz respeito aos 737 Max. Os acionistas acusam ainda a administração de não ter investigado com rigor o peso do software dos aviões em causa no primeiro acidente fatal, em outubro do ano passado. O processo nota ainda que a Boeing apressou-se no lançamento dos 737 Max no mercado, falhando na realização dos testes devidos.

Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Tata Steel elimina três mil postos de trabalho

A britânica Tata Steel pretende eliminar três mil postos de trabalho, nas suas operações europeias. Em comunicado, a gigante sublinha que os conflitos comerciais tornaram o mercado europeu numa “lixeira” para o excesso de aço. A ameaçar este setor tem estado, ainda, a redução da procura, o abrandamento da economia e a concorrência proveniente de países como a Turquia, a Rússia e a China.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Reuters

Nintendo abre primeira loja em Tóquio

A Nintendo acaba de abrir a sua primeira loja no Japão. A gigante dos videojogos escolheu o famoso bairro de Shibuya, em Tóquio, para instalar a sua primeira loja, que oferece agora uma variedade de itens relacionados com as personagens mais conhecidas da Nintendo, de Super Mário a Kirby. O sucesso deste estabelecimento ditará se se seguirão ou não outras lojas.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).