Revista de imprensa internacional

Pequim e Washington estão à beira de um impasse comercial, enquanto a Boeing já está a conseguir encomendas para os aviões que ainda estão longe dos céus. A Alibaba levantou 12,9 mil milhões de dólares na bolsa de Hong Kong e o homem mais rico do Velho Continente investiu mil milhões de dólares numa única loja em Paris. Nos Estados Unidos, um homem vegan ameaça guerra na justiça contra a Burger King.

CNBC

Boeing consegue seis milhões de dólares em encomendas para 737 Max

Ainda que os 737 Max ainda estejam proibidos de voar, a Boeing conseguiu que várias transportadoras aéreas encomendassem este tipo de aeronave, na feira de Dubai. Em causa estão encomendas para 50 aviões, num valor de seis mil milhões de dólares (cerca de 5,4 mil milhões de euros). A Air Astana, por exemplo, assinou um documento em que confirma a intenção de comprar 30 Boeing 737 Max, dizendo-se confiante na capacidade da fabricante resolver os problemas técnicos que levaram a várias acidentes fatais.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Alibaba capta 12,9 mil milhões de dólares na bolsa de Hong Kong

A Alibaba vai captar até 12,9 mil milhões de dólares, através da entrada na bolsa de Hong Kong. A operação, que deverá ser realizada com a venda das ações do grupo chinês de vendas online 2,8% abaixo da cotação na praça norte-americana, só ficará concluída esta quarta-feira, mas o valor a arrecadar deverá ser este, segundo três fontes citadas pela Reuters. “A menos que haja uma mudança drástica nas condições de mercado”, referiu uma das fontes.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Conversas comerciais entre Pequim e Washington em risco de cair em impasse

Como resolver a guerra comercial entre a China e os EUA? A administração de Donald Trump tem insistido na necessidade de Pequim aumentar as suas importações de produtos agrícolas e a equipa de Xi Jinping quer que os norte-americanos removam todas as tarifas aduaneiras até agora aplicadas aos produtos chineses. Face a estas posições, as conversações correm risco de cair num impasse.

Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Homem mais rico da Europa investe mil milhões numa única loja

O homem mais rico do Velho Continente, Bernard Arnault, vai gastar mais de mil milhões de dólares numa única loja em Paris, a La Samaritaine. Num momento em que os clientes tendem a recorrer a plataformas como a Amazon, o dono da famosa Louis Vuitton espera a loja tenha sucesso à boleia dos consumidores chineses ricos. A La Samaritaine deverá reabrir em abril, depois de ter estado 15 anos em renovações.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The Guardian

Homem vegan processa Burger King

Philip Williams, homem que pratica uma dieta vegan (isto é, sem qualquer tipo de produto de origem animal), vai processar a Burger King, por ter preparado um hambúrguer 100% vegetal na mesma grelha em que foram preparados os hambúrgueres de origem animal. Williams alega ter sido enganado pela cadeia de fast food e adianta que não teria pago pelo produto em causa, se soubesse que estaria “coberto por vestígios de carne”. Williams diz que levará a Burger King a tribunal em nove de todos os vegans e vegetarianos.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).