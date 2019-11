Uma em cada dez mulheres a trabalhar em tecnologia, em Portugal, é o único elemento feminino da sua equipa. A conclusão é do estudo Pioneers, o primeiro feito no país sobre a representatividade feminina no setor tech e divulgado pela comunidade Portuguese Women in Tech (PWiT).

Segundo os resultados, e no que diz respeito à remuneração, 38% das inquiridas refere ter sentido que ganhava menos do que os seus pares apenas por ser mulher e 49% sentiu discriminação nos processos de promoção. A falta de reconhecimento pelas conquistas por ser mulher já foi também sentida por 40% das participantes.

O estudo conclui que o lento crescimento salarial e a baixa possibilidade de crescimento na carreira são fatores que afastam as mulheres do setor e que justificam a baixa presença feminina nas equipas tecnológicas. Por outro lado, a remuneração competitiva, o crescimento profissional, e o equilíbrio entre vida laboral e pessoal (por esta ordem) são fatores que atraem.

O sexismo foi também um dos tópicos tratados no estudo: 78% das inquiridas admite que já sofreu observações, piadas ou gestos sexistas pelo menos uma vez e 74% já ouviu suposições sobre a sua carreira com base no facto de ser mulher. O estudo também avança que 72% das mulheres sentiu que não foi ouvida até que um homem dissesse o mesmo e, uma em cada cinco mulheres afirma passar por estas situações “com frequência”.

De acordo com as conclusões do estudo, as oportunidades de crescimento, remuneração competitiva e flexibilidade são os aspetos mais valorizados pelas mulheres no setor tecnológico.

As conclusões do estudo, realizado em parceria com a Polar Insight e com o apoio da Deloitte, foram divulgadas esta tarde, em Lisboa, tendo contado com a participação de mais de meio milhar de mulheres que trabalham no setor tecnológico, em Portugal.

“Este estudo é o culminar de um trabalho que temos vindo a desenvolver desde 2016 (…). Pela primeira vez, temos números e insights concretos sobre a realidade nacional e podemos agora lançar mais projetos e iniciativas que respondam da melhor forma às necessidades e desafios identificados”, afirma Inês Santos Silva, cofundadora da comunidade PWiT.

Tecnologia por paixão

Quase metade das inquiridas (48%) revela que enveredou por uma carreira na área tecnológica por paixão. No entanto, a escolha de uma carreira nesta área nem sempre foi pacífica, considerando os setores tradicionalmente associados ao género oposto. Assim, quase metade das mulheres entrevistadas afirma que paixão genuína pela área tecnológica foi o “principal motivo para a opção pelo setor”, seguindo-se razões como a “estabilidade” (uma em cada três mulheres refere este tópico como principal). Terem um trabalho “intelectualmente estimulante” e também a “oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos” são as razões que ocupam o terceiro e quarto lugares, respetivamente.

“A aposta na qualificação e valorização de profissionais altamente especializados na área das tecnologias de informação é uma prioridade na estratégia de negócio. Acreditamos que o nosso papel, como líderes de mercado, é de agente de mudança e apoio à diversidade e inclusão”, assinala Gonçalo Simões, sócio e líder de talento da Deloitte.

Já a Polar Insight assinada que retratar as mulheres que trabalham em tecnológica, em Portugal, é uma ajuda à concretização da sua missão enquanto empresa. “O propósito da Polar Insight é criar ambientes de trabalho de confiança ​​e resilientes, onde as pessoas se sintam incluídas e realizadas. Acreditamos que este estudo contribui para essa missão e fornece um banco de dados extremamente necessário, com o qual as equipas se podem inspirar, identificando áreas nas suas próprias organizações que ainda exigem transformações”, sublinha James Tattersfield, managing director da Polar Insight em Portugal.

Quando se fala em procura de novas oportunidades de trabalho, mais de metade chegam às trabalhadoras via LinkedIn (52%) e através de familiares, amigos ou colegas (37%) sendo que, do total de inquiridas, apenas 11% usa plataformas especializadas para procurar trabalho.

“As mulheres inquiridas ainda se mostram muito conservadoras na procura de novo emprego, preocupando-se com a capacidade em preencher todos os requisitos da vaga. De forma geral, candidatam-se a uma posição idêntica àquela que já têm, e muitas vezes vão para empresas concorrentes”, explica o estudo.