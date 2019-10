A Portuguese Women in Tech voltou a fazer o mesmo. A organização decidiu voltar a premiar as mulheres que, em Portugal, mais se destacaram no panorama tech nacional. As vencedoras das dez categorias foram anunciadas este sábado numa cerimónia que, pela primeira vez, decorreu em Lisboa.

“Os Portuguese Women in Tech Awards são um momento de celebração do ecossistema tecnológico nacional, abrindo a porta ao reconhecimento das mulheres que trabalham todos os dias para que as empresas tecnológicas e startups que representam, continuem o seu crescimento para o sucesso. Com perfis variados, esta edição foi excecional nos números, voltando a ter o contributo de mais de 900 nomeações traduzindo-se em mais de 5.500 votos. Continuaremos a trabalhar para que 2020 seja ainda melhor”, diz Liliana Castro, cofundadora da comunidade PWIT, citada em comunicado.

O processo de nomeações é feito de forma aberta: a comunidade nomeia e depois vota nas nomeadas até ser anunciada uma shortlist de finalistas. Conheça as vencedoras deste ano, em todas as categorias: