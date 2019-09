PWiT volta a distinguir mulheres tech em Portugal

A comunidade Portuguese Women in Tech (PWiT) tem as candidaturas abertas para atribuir, pelo segundo ano consecutivo, os Portuguese Women in Tech Awards. Lançado em 2018, os PWiT Awards têm como objetivo dar palco e distinguir mulheres que fazem parte do ecossistema tecnológico nacional.

No ano passado, o prémio recebeu mais de 800 nomeações e, nas votações, registou mais de 6.500 votos e o envolvimento de mais de 50 empresas tecnológicas que validaram a importância da iniciativa para o reconhecimento no feminino.

“O processo é simples: o ecossistema é convidado a nomear (entre 18 de setembro e 2 de outubro), para uma das categorias, as mulheres que mais se têm destacado no trabalho em cada uma das áreas. De seguida, as cinco mais nomeadas em cada área, passam para as votações que terão lugar entre 3 e 13 de outubro. Ao fim dos dez dias de votações, um júri independente fará a revisão das votações e libertará o nome das três finalistas por categoria — esse anúncio terá lugar a 18 de outubro seguido da gala de entrega de prémios a 26 de outubro”, explica a organização do prémio, em comunicado.

As propostas de nomes deverão integrar alguma das categorias a concurso:

Founder / Co-Founder

Developer – Award by Mercedes-Benz.io

Award by Mercedes-Benz.io Networking and Systems Engineer – Award by CISCO

Award by Data & Analytics Expert – Award by Bosch

Award by Product Manager – Award by Dashlane

Award by Dashlane Lead Designer – Award by Drover

HR & Talent Acquisition Pro – Award by XING

Talent Acquisition Pro Award by Marketing & Sales Expert

Community Leader – Award by Natixis

Award by Natixis Best Startup in Portugal started by a Woman – Award by Volkswagen Digital Solutions

Durante um mês, o ecossistema tech é chamado a contribuir com propostas de nomes que, depois, serão votados por toda a comunidade. Organizados pela segunda vez, este ano o prémio será entregue em Lisboa depois de, na edição de estreia, a entrega ter decorrido na cidade do Porto. A entrega dos prémios decorre a 26 de outubro, no NOW Beato, em Lisboa.