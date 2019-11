O setor tecnológico está a testemunhar grandes mudanças e prova disso é que a disparidade salarial entre homens e mulheres está a diminuir. De acordo com uma pesquisa realizada durante o Web Summit, no mundo tecnológico está a haver uma positiva evolução, estando a ser alcançado um equilíbrio em termos de género anualmente.

O Web Summit não serve apenas para conhecer e investir em startups e negócios. Também é uma “ferramenta” útil para apurar estatísticas, principalmente do setor tecnológico, que é o foco desta cimeira. E foi isso que um grupo de mulheres de mais de 60 países — oradoras, investidoras, fundadoras e participantes — decidiu fazer: avaliar a presença e a importância do mundo feminino na tecnologia.

Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados sente que o setor tecnológico se tornou mais equilibrados nos últimos 12 meses: 42% acredita que o gap entre homens e mulheres se tornou mais equilibrado, enquanto 32% ainda não tem tanta certeza quanto a isso. Estes números mostram uma evolução relativamente à mesma pesquisa do ano passado, em que apenas 34% dos entrevistas acreditava neste equilíbrio.

No que diz respeito aos salários, 46% das mulheres diz sentir que são pagas “na mesma medida” que os colegas do sexo masculino, mas 32% acredita que continuam a ser desfavorecidas relativamente aos homens. Ainda assim, estes números também mostram uma melhoria face ao ano passado, em que apenas 37% acreditava que havia igualdade.

“Há pessoas em todo o mundo que estão a começar a lutar cada vez mais contra a diferença de género. Por isso, agora, é altura de lutar por mais”, disse uma das entrevistadas.

A mesma pesquisa concluiu ainda que a maioria das mulheres que trabalha no setor tecnológico se sente respeitada, confiante e “poderosa” nas suas funções: 78% sentem-se respeitadas pelos homens e 74% sentiram-se capazes de ir atrás de cargos de liderança. No entanto, 40% ainda concorda que “muitas mulheres recebem cargos de liderança para preencher estatísticas”.

“É assim que funciona Não espero nem peço para ser tratada da mesma maneira. A minha feminilidade faz parte de mim. Tudo o que peço é respeito e confiança no que faço, o resto é subjetivo“, disse outra entrevistada. “A minha empresa normalmente prefere promover homens para cargos de liderança”, referiu outra inquirida.

De um modo geral, 50% das entrevistadas acreditam que a sociedade precisa de mudar no que toca à igualdade de género no setor tecnológico, mas os Governos ainda têm muito a fazer nesse sentido. 47% das inquiridas disse que o Governo do seu país não faz o suficiente pela igualdade de género.

“Não tenho certeza que o problema seja o Governo, mas devemos ter melhores políticos a torcer pelas mulheres, a conversar sobre as carreiras e a tornar mais fácil que os homens cuidem da família”, disse uma das entrevistadas. “Embora as iniciativas governamentais sejam louváveis, acredito que o primeiro passo deve vir sempre da educação e das próprias pessoas”, acrescentou outra.

“No Web Summit, o nosso compromisso com a mudança, no que diz respeito a diminuir a desigualdade de género na tecnologia, sempre foi uma prioridade para nós. Estamos orgulhosos de que, este ano, 46,3% dos nossos participantes sejam mulheres“, diz Nida Shah, COO do evento, citada num documento enviado pelo Web Summit.