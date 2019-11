A Ferbar, empresa que nasceu no Porto em 1971, é a nova distribuidora nacional dos clássicos chocolates brasileiros Garoto. A Chocolates Garoto tem sede no Brasil, em Vila Velha, e é uma das dez maiores fábricas de chocolates do mundo, sendo detida pela Nestlé Brasil.

“A quadra natalícia é sempre uma época muito especial para as famílias portuguesas. A Ferbar já tem a tradição de integrar a mesa dos portugueses, nomeadamente, com os frutos secos e outros produtos. Este ano, ficamos ainda mais orgulhosos ao acrescentar esta doce novidade ao nosso portfólio de distribuição, contribuindo com mais um produto de excelência, tradição e saudosismo para as celebrações de Natal”, refere Márcio Barbosa, administrador do Grupo Ferbar para a área de business development, em comunicado.

A Garoto adquiriu o nome através dos seus consumidores que, no início, compravam os chocolates aos meninos que os vendiam na rua. Habituados a procurarem pelos “garotos” para obterem os bombons preferidos, estes passaram a apelidar a marca de “Garoto”.

Os bombons Garoto, empresa criada em 1929, são vendidos na famosa caixa amarela, disponível em 300 ou 128 gramas. A versão maior é composta por mais de 18 chocolates e 14 variedades.