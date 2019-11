O Partido Conservador britânico, do primeiro-ministro Boris Johnson, vai voltar a colocar à votação no Parlamento o acordo alcançado com os líderes europeus para a saída do Reino Unido da União Europeia ainda antes do natal, caso vençam as eleições britânicas que se realizam no próximo dia 12 de dezembro.

No programa eleitoral que Boris Johnson irá apresentar este domingo, os conservadores garantem que colocam a lei, que acabou por ser retirada no Parlamento depois da falta de apoio necessário para discutir a proposta durante o mês de outubro. A falta de apoio levou o primeiro-ministro britânico a pedir um novo adiamento do Brexit junto do Conselho Europeu. Em troca, os trabalhistas britânicos deram o seu aval à realização de novas eleições legislativas.

Agora, no programa eleitoral que irá apresentar, os conservadores dizem que avançam com a submissão da proposta logo a seguir às eleições, ainda antes do Natal, para garantir que o Brexit é concluído antes da próxima data acordada com a União Europeia, que é 31 de janeiro de 2020.

Os conservadores anunciaram a intenção numa nota que precedeu a apresentação do programa eleitoral. “Um presente de Natal antecipado à nação vai trazer a proposta do Brexit novamente antes da pausa para as festas, e colocar o Parlamento a trabalhar para as pessoas”, diz Boris Johnson, na mesma nota.

Na sexta-feira, o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, disse que se ganhar as eleições não fará campanha a favor ou contra o Brexit. O trabalhista diz que pretende negociar um novo acordo com a União Europeia e, assim que este estiver fechado, coloca a proposta à votação dos britânicos num referendo, sendo a outra opção a permanência na União Europeia.