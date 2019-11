No final de outubro, declarações otimistas do Presidente chinês sobre a tecnologia que dá gás à Bitcoin fizeram a moeda ultrapassar os dez mil dólares. Um mês depois, a euforia começou a arrefecer e o valor da criptomoeda mais popular do mundo já tocou um mínimo de 6.200 dólares.

O preço da Bitcoin esteve sob forte pressão durante este fim de semana e a tendência vendedora ainda não acabou. Nas últimas 24 horas, o valor da moeda virtual caiu 6,16%, com a moeda a cotar nos 6.724 dólares, um mínimo de seis meses, segundo dados da CoinDesk, consultados pelo ECO.

Preço da Bitcoin, dos 10.000 aos 6.700 dólares num mês

Esta queda vertiginosa acontece depois de o preço de uma Bitcoin ter chegado aos 10.071 dólares a 26 de outubro, quando o Presidente chinês, Xi Jinping, enalteceu o potencial da blockchain num discurso. Segundo o WSJ (acesso pago), as pesquisas pelo termo no Google também dispararam.

A blockchain é uma tecnologia de criptografia avançada que está na base do funcionamento descentralizado da Bitcoin. Nos últimos anos, têm surgido exemplos de que também pode trazer benefícios em áreas tão diversas como os seguros, o retalho, o luxo e a logística, por exemplo.

Apesar da queda, o preço da Bitcoin continua a estar acima dos cerca de 3.600 euros que uma moeda valia no início de janeiro deste ano. Entre outras coisas, a subida do valor em 2019 tem sido justificada com os planos do Facebook para desenvolver uma moeda virtual própria, a Libra, que poderá fazer com que esta tecnologia fique acessível a um público potencial de mais de dois mil milhões de pessoas.