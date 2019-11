A Galp GALP 0,07% anunciou esta segunda-feira um novo acordo com uma elétrica espanhola para fornecer energia renovável naquele mercado. O contrato com a Grenergy Renovables vai permitir abastecer mais de 200 mil casas dentro de dois anos.

Segundo o comunicado da petrolífera portuguesa, o contrato tem subjacente projetos de geração de energia solar de 200 MW em Espanha, atualmente em desenvolvimento, cobrindo um montante total de 300 a 360 GWh por ano, durante um período de 12 anos, o qual será progressivamente alocado às atividades comerciais da Galp a partir de agosto de 2021.

“Este é o segundo contrato de aquisição de energia assinado pela empresa este ano, elevando para mais de 650 GWh por ano de energia renovável adquirida pela Galp até ao momento”, assinalada a companhia petrolífera portuguesa.

“Quando operacionais, espera-se que os projetos gerem energia suficiente para abastecer mais de 200.000 casas, economizando mais de 430 mil toneladas de CO2 por ano”, acrescenta na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em outubro, a Galp tinha anunciado um acordo do mesmo género com a X-Elio para disponibilizar aos clientes, a partir de junho de 2020, energia solar proveniente de parques de 200 Megawatt no mercado espanhol.

Estes acordos fazem parte da estratégia de diversificação de negócios da Galp, que fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 283 milhões de euros (403 milhões de euros numa base RCA). É uma forte quebra nos resultados líquidos, explicada por efeitos não recorrentes associados à exploração de petróleo no Brasil.