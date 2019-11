As pequenas empresas dominam o tecido empresarial português. Num total de 833.028 de pequenas e médias empresas (PME) no país, 99,3% são de pequena dimensão e as restantes de média. É o segundo país da União Europeia onde o peso é mais elevado, apenas atrás de Itália, segundo revelam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

“Em 2016, havia 24,7 milhões de PME na economia não financeira da UE, que empregavam 95 milhões de pessoas e contribuíam com 4.018 mil milhões de euros em valor acrescentado“, explica o gabinete de estatística europeu, que traçou a radiografia do setor, que inclui empresas com menos de 250 trabalhadores cada e é vista como “coluna vertebral da economia europeia, criando empresas e oportunidades de crescimento”.

Nos 28 países da união, a grande maioria (93%) das PME são micro (com menos de dez funcionários), enquanto outros 5,9% são pequenas empresas. Em sentido contrário, apenas 0,2% são grandes empresas. Desagregando por países, Itália está no topo da lista com maior peso de pequenas empresas: 99,4%.

Seguem-se Portugal, Espanha e Eslováquia na segunda posição com os referidos 99,3%. Nos três países, apenas 0,1% do total são grandes empresas (com mais de 250 funcionários). O pódio é fechado por França, República Checa e Bélgica, onde 99,2% do total são pequenas empresas. Em sentido contrário, Alemanha é o país da UE onde há maior número de grande empresas, ainda que a percentagem seja de apenas 0,5%.

Apesar de em menor número, estas são as empresas com maior importância para a economia, de acordo com o Eurostat. “O peso económico das grandes empresas foi consideravelmente maior em termos de emprego e valor acrescentado. Em 2016, as grandes empresas empregaram um terço de toda a força de trabalho da economia não financeira da UE (33,3%) e contribuíram para quase metade do total de valor acrescentado (43,8%)”, acrescentou o Eurostat.

Número de pequenas empresas (em % do total)