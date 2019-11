A ibérica Cuatrecasas está a ultimar as negociações para vender a sua sede em Lisboa, situada no Marquês de Pombal, à seguradora Zurich. Segundo o site espanhol Eje Prime, a operação deverá rondar os 25 milhões de euros. Porém, contactada pela Advocatus, fonte oficial do escritório não confirmou a informação.

O imóvel, localizado no número dois da Praça Marquês de Pombal, tem uma superfície de 4.442 metros quadrados (m2) acima do solo e 899 m2 subterrâneos e foi totalmente remodelado em 2006. O escritório em Lisboa conta atualmente com 120 trabalhadores.

O Eje Prime indica ainda que o imóvel é detido pelos sócios de capital do escritório de advogados, que terão de aceitar individualmente a oferta apresentada pelo grupo segurador suíço. Entre os acionistas do ativo imobiliário conta-se a Emesa, sociedade de investimento do presidente honorário do escritório, Emilio Cuatrecasas, que detém cerca de 7% do edifício.

Atualmente, a Cuatrecasas conta com 28 escritórios espalhados por 13 países e empregava, no final de 2018, 1.633 pessoas, incluindo 1.049 advogados. Destes, 135 trabalham nos escritórios de Lisboa e Porto. A sociedade fechou o ano passado com receitas de 277,4 milhões de euros, um crescimento de 12% face ao ano anterior. As duas principais fontes de receitas são as áreas de direito comercial e de direito financeiro e fiscal que, juntas, valem quase 70% da faturação

da sociedade.