Cuatrecasas assessora Novo Banco na venda da GNB Vida à APAX

A sociedade de advogados Cuatrecasas assessorou o Novo Banco na venda da GNB, companhia de seguros de vida, à Bankers Insurance Holdings, detida por fundos geridos pela Apax Partners.

“O valor de venda ascendeu a um preço fixo inicial de 123 milhões de euros acrescido de uma componente variável de até 125 milhões de euros indexada a objetivos de distribuição constantes do contrato“, refere o Novo Banco em comunicado.

O preço fixo equivale a 168 milhões de euros para a base comparável de ativos subjacente ao preço de 190 milhões de euros anteriormente comunicado, dado o decurso de tempo e a venda de imóveis da seguradora verificados entretanto.

Com este contrato, que tem por base uma parceria de longo prazo com incentivos partilhados, o Novo Banco garante a distribuição de produtos de seguros vida da GNB Vida em Portugal na rede comercial do banco, por um período de 20 anos, passando a GNB Vida a ser a primeira companhia de seguros vida independente dedicada exclusivamente ao canal bancário em Portugal.

A Cuatrecasas mobilizou para esta operação uma equipa interdisciplinar envolvendo designadamente as áreas de bancário, seguros, societário e M&A. A assessoria foi realizada por João Mattamouros Resende, Manuel Requicha Ferreira, Paulo Costa Martins, Ana Sofia Silva, Francisco Soares Machado, João von Funcke, Filipe Valentim Ramos e Miguel Lencastre Monteiro.