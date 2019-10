Garrigues assessora Apax na aquisição da GNB Vida

A sociedade de advogados Garrigues assessorou uma das maiores e mais antigas firmas de private equity operar a nível internacional, a Apax, na aquisição da GNB Vida, uma das empresas líderes no mercado português de seguros vida. A empresa britânica de private equity possui mais de 30,8 mil milhões de euros em investimentos desde 2005.

Desta forma, a Apax entra no mercado nacional, com um investimento inicial de 123 milhões de euros, acrescidos de até 125 milhões em função de desempenho. A empresa britânica adquire ainda um dos principais ativos non-core do Grupo Novo Banco e estabelece com este uma parceria de distribuição de seguros, a 20 anos.

A Garrigues assessorou também a Apax no lançamento, a partir de Portugal, de uma nova plataforma de seguros a nível europeu, com a designação Gama Life.

A assessoria foi liderada por Mário Lino Dias, sócio de M&A, e contou com a participação de José de Seabra Marcão e Inês Freire de Andrade.

“Reforçamos, desta forma, a nossa posição em transações no ramo segurador este ano, após a assessoria ao Banco Santander — na venda de carteiras de seguros à Aegon Santander –, e à Toscafund, no seu investimento na Caravela”, nota a sociedade.