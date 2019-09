Garrigues distinguida em Londres pelo Financial Times

A sociedade de advogados Garrigues foi distinguida com o prémio “Innovation in creating a new standard”, pelo Financial Times, em Londres, nos prémios anuais FT Innovative Lawyers Europe. A distinção deveu-se à inovação jurídica da sociedade, por ter aberto uma nova via que facilita aos investidores nacionais recuperar créditos incobráveis (NPL ou non-perfoming-loans) das instituições financeiras.

“O Financial Times teve em conta o grande impacto desta inovação jurídica, que cria um novo padrão e melhora a competitividade e atratividade do mercado espanhol dos NPL, um dos mais ativos da Europa. A nova solução, criada pelo Departamento de Restruturações e Insolvências da Garrigues, permite aos fundos terem acesso rápido à execução, leilão e adjudicação destes ativos, com uma economia significativa de custo e de tempo”, referiu a sociedade em comunicado.

A Garrigues foi ainda finalista nas categorias de escritório mais inovador do continente europeu e de estratégia. Nesta última categoria participava com o projeto da Garrigues Digital, que propõe uma nova forma de trabalhar, com equipas ágeis e transversais, organizadas em sete hubs para enfrentar os grandes desafios dos negócios no ambiente digital (FinTech, Platforms, FashionTech, Industry 4.0, CleanTech, eSports e MediaTech). Estes projetos concorreram com mais de 800 candidaturas enviadas por 130 empresas do continente e do Reino Unido.

A sociedade de advogados encontra-se entre os vinte melhores escritórios da Europa, com outros projetos destacados pelo Financial Times, como o Garrigues Work, uma app de gestão desenvolvida internamente, que já obteve o prémio para o projeto mais inovador nos prémios jurídicos do Expansión.