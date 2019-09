Kennedys vence prémio no FT Innovative Lawyers Europe 2019

A sociedade de advogados Kennedys venceu a categoria de “Innovation in the business of law: New products and services” na edição deste ano dos prémios FT Innovative Lawyers Europe, promovidos pelo Financial Times, em Londres.

“Esta distinção é o reconhecimento da competência da equipa de pesquisa & desenvolvimento da Kennedys, no que toca à criação de mecanismos de automatização de processos, quer ao nível dos seguros, quer ao nível das impugnações judiciais, e a sua replicação a nível digital, com vista ao desenvolvimento de novas ferramentas que, no futuro, possibilitarão gerir grandes quantidades de pedidos de indemnização, tarefa até agora impossível, face aos métodos utilizados”, refere a sociedade em comunicado.

A sociedade, que recentemente integrou o escritório português N. Maldonado Sousa & Associados, foi ainda considerada “Standout”, nas categorias de “Managing and developing talent – Ideas Lab“ e “Strategy and changing behaviours – Using lawyers less”, e “Highly Commended”, nas categorias de “Data, Knowledge and Intelligence – Ki and Client Reporting and Insights” e “New business and service delivery models – Kase”.

A sociedade de advogados Kennedys surge no 12.º lugar da lista de “Most Innovative Law Firms” do “Top 50 of the Financials Times’ Innovative Lawyers 2019 Report”.

O Financial Times Innovative Lawyers publica anualmente há 14 anos um relatório, ranking e prémios sobre a inovação na advocacia de negócios e a assessoria jurídica a empresas radicadas na Europa. Um júri independente encarrega-se de avaliar as candidaturas apresentadas e verificar a informação através de pessoas que são dadas como referência.

A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no passado dia 12 de setembro, no Museu de História Natural, em Londres.