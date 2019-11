Revista de imprensa internacional

Há vários negócios em destaque nas manchetes internacionais esta segunda-feira. Entre eles encontra-se a aquisição da Tiffany pelo grupo LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton, bem como a compra de uma fabricante de um medicamento contra o colesterol pela Novartis. Na Tesla, a apresentação da pick-up elétrica despertou o interesse de vários clientes, sendo que já foram feitas 200 mil encomendas. Pelo Reino Unido, a situação preocupa o antigo primeiro-ministro Tony Blair, que diz que estão metidos “numa confusão”. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Les Echos

LVMH anuncia compra da Tiffany por 14,7 mil milhões de euros

É oficial. O gigante francês do luxo comprou o joalheiro americano Tiffany por 16,2 mil milhões de dólares (14,7 mil milhões de euros), ou seja, por 135 dólares por ação. Esta é a aquisição mais importante na história do grupo do milionário Bernard Arnault, proprietário do jornal Les Echos. “A aquisição da Tiffany fortalecerá a posição da LVMH em joias e aumentará ainda mais sua presença nos Estados Unidos”, destacou o grupo francês que agrupa as marcas Moët et Chandon e Hennessy e Louis Vuitton, num comunicado ao mercado. A transação deverá ficar concluída em meados de 2020, já que ainda está sujeita à “aprovação dos acionistas da Tiffany e o de aprovações regulatórias”. A LVMH aumentou a sua oferta por duas vezes depois de ter analisado as contas da Tiffany. A primeira oferta em cima da mesa, a 15 de outubro, era de 120 dólares por ação. Em Wall Street as ações do joalheiro norte-americano fecharam, sexta-feira, a valer 125,51 dólares. Leia a notícia completa no Les Echos (acesso condicionado / conteúdo em francês)

Reuters

Novartis compra fabricante de medicamento contra colesterol

A Novartis comprou a empresa norte-americana de biotecnologia The Medicines Co, por cerca e 9,7 mil milhões de dólares. O principal alvo da fabricante suíça com a aquisição é o medicamento injetável Inclisiran, que é capaz de reduzir de forma acelerada os níveis de colesterol. Com este negócio, a Novartis espera impulsionar o crescimento da empresa que está ameaçado pelo facto de ter várias patentes em vias de expirar. A farmacêutica está a oferecer 85 dólares por ação, o que representa um prémio de cerca de 24% face ao preço a que as ações fecharam na sexta-feira (68,55 dólares). A Novartis espera que este medicamento já contribua positivamente para as vendas da empresa a partir de 2021 e acredita que tem potencial para ser o líder de vendas no seu segmento. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês)

The Wall Street Journal

Bitcoin volta a afundar e já vale menos de 7.000 dólares

O preço da Bitcoin está sob forte pressão. O valor da criptomoeda mais popular do mundo desceu abaixo da fasquia dos 7.000 dólares durante o fim de semana, com o arrefecer da euforia provocada por declarações do Presidente chinês há um mês. Xi Jinping enalteceu o potencial da blockchain no final do mês passado, levando a uma subida expressiva no preço da moeda, cujo funcionamento assenta nessa tecnologia, com a Bitcoin a cotar acima dos 10.000 dólares. Este domingo, a moeda chegou a valer cerca de 6.600 dólares. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

The Guardian

Reino Unido está “uma confusão”, diz Tony Blair

O antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reiterou que a situação no Reino Unido está “uma confusão”. “O dinamismo da economia mundial manteve-nos a crescer até agora, mas, se isso vacilar, estaremos em apuros”, alertou. Tony Blair acrescentou ainda que os dois maiores partidos, os conservadores e os trabalhistas, estão a “vender fantasias” nas campanhas para as eleições antecipadas que se vão realizar em dezembro. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre / conteúdo em inglês).

Bloomberg

Musk diz que recebeu 200 mil encomendas da Cybertruck

O fundador da Tesla, Elon Musk, diz que as encomendas da nova carrinha pick-up elétrica apresentada pela marca já atingiram as 200 mil. Nas primeiras 48 horas depois da revelação da chamada Cybertruck, na qual duas das janelas do veículo se partiram inesperadamente durante uma demonstração, foram feitas 146 mil encomendas. Para encomendar a carrinha era apenas necessário um depósito de 100 dólares, reembolsável. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado / conteúdo em inglês).