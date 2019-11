5 coisas que vão marcar o dia

A Direção-geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental relativa ao mês de outubro. O Instituto Nacional de Estatística (INE) mostra quantos vivem em risco de pobreza em Portugal. O Eurostat divulga os preços da energia na Zona Euro. Ainda em termos europeus, o primeiro-ministro, António Costa, visita o Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Como vai o orçamento?

O Governo divulga a síntese de execução orçamental até ao mês de outubro. Nos primeiros nove meses do ano, o Orçamento do Estado registou um excedente de 2.542 milhões de euros, o que se traduziu numa melhoria de 1.231 milhões face ao mesmo período do ano anterior.

Primeiro-ministro em Estrasburgo

António Costa desloca-se a Estrasburgo, para uma visita ao Parlamento Europeu. O primeiro-ministro tem encontro marcado com o presidente do Parlamento Europeu, David Maria Sassoli (10h45), e depois com os eurodeputados portugueses Margarida Marques e José Manuel Fernandes.

Quantos vivem no limiar da pobreza?

O INE revela o relatório sobre o Rendimento e Condições de Vida em 2019. As estatísticas incluirão dados sobre a percentagem de população em risco de pobreza e sobre a desigualdade em Portugal, permitindo ainda acompanhar a evolução face aos últimos anos. Também serão divulgadas informações desagregadas por região.

Eurostat divulga e explica preços da energia

Quanto é que paga em média um europeu pela luz em casa? E quanto paga um português? O gabinete de estatísticas de Bruxelas divulga os dados sobre os preços da energia e também vai explicar como são calculados.

OMT publica relatório sobre proteção social

Na semana mundial da proteção social, a Organização Mundial do Trabalho divulga um relatório com novas estimativas sobre os montantes necessários para se alcançar a proteção social básica, desde apoios financeiros às crianças, benefícios à natalidade até apoios a pessoas com deficiência ou incapacidade e pensões a idosos, nos 134 países desenvolvidos em todo o mundo.