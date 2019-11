A multinacional brasileira Invillia escolheu Portugal para abrir o primeiro escritório europeu, numa aposta no mercado como rampa de lançamento para a Europa. A plataforma liga e desenvolve equipas customizadas de inovação, que permitem acelerar o crescimento digital das empresas.

Com mais de 500 trabalhadores, a empresa prevê chegar ao final de 2020 com cerca de 20% da sua comunidade de talentos portuguesa.

“Portugal tem potencial para ser um dos líderes entre todos os hubs de inovação num futuro próximo: mentes criativas, excelência na educação, abertura ao exterior e aposta governamental. Existe uma estrutura arquitetada para atrair cada vez mais ideias, empreendedores e sonhadores, pelo que é o ambiente ideal para o nosso primeiro hub. Portugal é estratégico para a Invillia não só na conquista de clientes, como também de novos talentos”, justifica Renato Bolzan, CEO da empresa, citado em comunicado.

Depois da entrada em Portugal, a empresa brasileira tem já outros países europeus na mira: Alemanha, França, Holanda e Reino Unido são alguns dos mercados mais interessantes para a empresa latino-americana. O investimento na internacionalização chegará aos quatro milhões de euros nos próximos anos.

Com um volume de negócios global que deverá ultrapassar, em 2019, os 20 milhões de euros, a empresa quer duplicar a dimensão a cada dois anos.

“Construímos a nossa reputação na América latina porque optámos por focar-nos num dos momentos mais delicados e difíceis da cadeia de inovação: a expansão. Percebemos que as empresas com ambição de competir no topo, num determinado momento precisam de parceiros com uma vocação que vai muito além da construção de produtos e serviços digitais. Precisam de um incremento profundo no negócio, um envolvimento contínuo nas suas metas e cultura, bem como uma framework de desempenho e de respostas em tempo real, flexível o suficiente para tornar-se única para cada desafio”, destaca o responsável.

Como funciona?

Entre as inovações que a Invillia usa para procurar ser diferenciadora no mercado está o framework “BestMinds, BestWheré”, um processo que começa com uma metodologia de recrutamento, formação e capacitação de talentos e que continua com um “processo de monitorização e mentoria individual, skill-ups técnicos, emocionais e de liderança”. “Em paralelo, a Invillia redesenhou a sua estrutura e ferramentas para eliminar todas as barreiras entre trabalhar no escritório ou em qualquer lugar do mundo, num projeto que é hoje referência de interação, performance e integração – e que permite contratar com mais precisão e liberdade o talento certo para cada squad (unidade de inovação) do cliente”, detalha a empresa em comunicado.

“Sabemos que há um perfil que tem grande afinidade com a nossa proposta de valor: o que já testou outras formas de inovar e expandir o seu negócio, seja através de freelancers, outsourcing, equipas internas ou outras abordagens”, esclarece Bolzan, afirmando que se trata de um tipo de cliente que “compreende de imediato o que diferencia o modelo Invillia: equipas muito customizadas (uma por jornada/desafio), apenas com os melhores talentos (independentemente da sua localização), num alinhamento total com a sua cultura, e guiados pela qualidade, métricas e insights. Tudo isto regido por um só ponto de contacto, a framework que garante um elevado envolvimento, agilidade e autonomia no aperfeiçoamento da jornada, desenvolvimento incremental e formação ininterrupta de toda a equipa. E como consequência natural, maior retorno”.