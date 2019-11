O regulador dos seguros acabou de oficializar o registo dos órgãos sociais da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) para o mandato 2019-2021. O presidente Tomás Correia ficou de fora deste processo iniciado pela Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) há oito meses, isto depois de ter anunciado que vai abandonar a liderança da instituição no próximo mês.

A decisão de conceder o registo aos órgãos sociais da maior mutualista do país foi tomada no passado dia 20 de novembro e tornada pública esta terça-feira no site do regulador liderado por Margarida Corrêa de Aguiar.

Era um processo que se arrastava há meses. Foi em março que a ASF deu início ao processo, depois de o Governo ter forçado o regulador dos seguros a abrir um processo de registo aos dirigentes da AMMG que tinham sido eleitos em dezembro passado. Oito meses depois, este dossiê conhece finalmente um desfecho.

Com Tomás Correia de fora — o próprio retirou-se deste processo depois de saber que não iria obter uma aprovação da ASF –, foram concedidos os registos aos administradores Virgílio Lima, Carlos Beato, Idália Serrão e Luís Almeida. Virgílio Lima, é sabido, vai substituir Tomás Correia na presidência do conselho de administração a partir do próximo dia 15 de dezembro.

Simultaneamente, também foram concedidos os registos dos membros do conselho geral, do conselho fiscal e da mesa da assembleia geral da AMMG, entre eles Vítor Melícias (presidente da mesa da assembleia geral), Ivo Pinho (presidente do conselho fiscal) e Maria de Belém e João Costa Pinto (ambos membros do conselho geral), entre outros.

(Notícia atualizada às 18h09 com mais informação)