A taxa de risco de pobreza recuou uma décima no ano passado, afetando 17,2% da população, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira. O risco de pobreza desce há quatro anos seguidos, mas a redução registada em 2018 foi a mais tímida. Em risco de pobreza estão as pessoas com um rendimento líquido abaixo de 501 euros por mês.

Os dados publicados esta manhã pelo INE resultam foram obtidos através do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento realizado este ano mas que incide sobre os rendimentos do ano passado.

O INE explica que a taxa de risco de pobreza correspondia no ano passado à “proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos anuais por adulto equivalente inferiores a 6.014 euros (501 euros por mês) Este limiar corresponde a 60% da mediana (10.023 euros) da distribuição dos rendimentos monetários equivalentes”.

A diminuição do risco de pobreza abrangeu em particular os menores de 18 anos e a população idosa. Já a taxa de pobreza para os adultos em idade ativa foi de 16,9%, mais 0,2 pontos percentuais (p.p.) que em 2017.

