O primeiro telemóvel dobrável do mercado vai chegar a Portugal. Nove meses depois de apresentar o Galaxy Fold, a Samsung anunciou que o topo de gama chega às lojas a 23 de dezembro, já em cima do fim da temporada de compras do Natal.

O Galaxy Fold, que tem um ecrã de 4,6 polegadas num dos lados e, depois de aberto, revela um ecrã maior de 7,3 polegadas, tem um preço inicial de 2.049 euros no país. O ecrã menor permite usar aplicações básicas, enviar mensagens e fazer chamadas, enquanto o ecrã grande está adaptado para correr até três apps em simultâneo, ou para o consumo de conteúdos.

Na apresentação, em Lisboa, José Correia, diretor de marketing da Samsung Portugal, reconheceu que o aparelho “chega a Portugal algum tempo depois de estar no mercado”, indicando que a fase de pré-vendas arranca a 6 de dezembro. A empresa aproveitou também para anunciar a reabertura da loja da marca no Centro Comercial Colombo.

A chegada do Galaxy Fold a Portugal acontece depois de os primeiros testes ao aparelho no estrangeiro terem exposto um telemóvel frágil, que deixou de funcionar ao fim de dois dias. O problema levou a empresa a adiar o lançamento e a aperfeiçoar o equipamento, que é mais sensível por ter um ecrã dobrável.

No evento, em Lisboa, o mesmo responsável garantiu que a dobradiça do ecrã suporta até 200 mil aberturas ou fechos. Ou seja, se usada “100 vezes por dia”, o equipamento durará cerca de cinco anos, estimou. Na caixa vem uma capa protetora feita do mesmo material com que são feitos os coletes à prova de bala, disse.

Questionado sobre o porquê de não lançar a tempo da Black Friday, José Correia considerou que este é um produto “que não foi feito a pensar” neste dia de promoções e descontos, que se assinala na sexta-feira, 29 de novembro.