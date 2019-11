A Samsung deverá anunciar no fim deste mês o lançamento do telemóvel dobrável Galaxy Fold em Portugal, a tempo da época das compras do Natal.

A empresa divulgou uma nota de agenda para 26 de novembro, na qual consta a indicação “Samsung dobra a aposta em Portugal” e uma imagem estilizada do novo smartphone, apresentado em fevereiro deste ano. Na informação, enviada ao ECO, são ainda prometidos “todos os detalhes em breve”.

Contactada pelo ECO, fonte oficial da Samsung Portugal não quis confirmar se o convite se refere ao Samsung Galaxy Fold. No entanto, o convite é suficientemente claro para indicar que a “aposta” em Portugal é o Galaxy Fold, o novo flagship da marca.

O Galaxy Fold foi o primeiro smartphone dobrável a ser apresentado no mercado, num ano em que também a Huawei, bem como outras marcas, apresentaram soluções semelhantes. Tem um ecrã com 4,6 polegadas na parte da frente, mas que pode ser desdobrado, dando lugar a um ecrã maior, com 7,3 polegadas e capacidade para três aplicações a correr em simultâneo.

O preço de lançamento do Galaxy Fold ronda os 2.000 euros, um valor claramente acima da média do mercado até aqui e em linha com as soluções apresentadas pelas marcas concorrentes. Desconhece-se qual o preço que a Samsung vai praticar em Portugal.

A marca sul-coreana tem enfrentado dificuldades no lançamento deste produto, depois de vários jornalistas norte-americanos com unidades de teste terem notado que o equipamento ficava danificado ao fim de dois dias de utilização. Isso levou a Samsung a recuar e a trabalhar em melhorias para evitar o problema, antes de pôr o inovador telemóvel à venda.