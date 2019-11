Portugal teve a segunda descida mais significativa nos preços da eletricidade entre os países da União Europeia (UE), no primeiro semestre deste ano, ficando apenas atrás da Dinamarca. Com esta queda, o preço da luz em Portugal ficou abaixo da média europeia pela primeira vez desde 2014. Ainda assim, continua no top 10 dos Estados-membros mais caros, tanto na luz como no gás.

A queda nos preços da eletricidade em Portugal foi de 4,1%, no primeiro semestre do ano, de acordo com os dados divulgados pelo gabinete de estatística da UE esta terça-feira. Com esta descida, o preço médio da eletricidade em Portugal, de 0,2154 euros por quilowatt-hora (kWh), acabou por ficar abaixo da média da UE, de 0,2159 euros por kWh.



Esta é a primeira vez em cinco anos que Portugal fica abaixo da média europeia, segundo aponta a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em comunicado. “Por comparação com a Zona Euro, Portugal apresenta preços superiores desde o primeiro semestre de 2014, situação que se inverteu no primeiro semestre de 2019”, nota o regulador.

A queda não impediu, no entanto, que o país continuasse no topo da tabela, sendo o oitavo com preços mais caros. A componente de taxas e impostos “apresenta para Portugal um peso de 49% do preço total pago pelos consumidores”, indica a ERSE. No segundo semestre deste ano, Portugal poderá registar novamente uma descida, de forma a refletir a aplicação da taxa reduzida do IVA à componente fixa de determinados fornecimentos de eletricidade e gás natural, que entrou em vigor em julho.

Já no que diz respeito ao gás natural, Portugal posicionou-se ainda mais acima na tabela dos preços, no primeiro semestre do ano. É o quinto Estado-membro da lista com os preços mais caros, à frente de países como Espanha, França ou Alemanha, e bem acima da média da União Europeia.

(Notícia atualizada às 11h15)