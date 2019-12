Lagarde promete “mente aberta” na estratégia do BCE

Pouco mais de uma semana antes de conduzir a primeira reunião do conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde deixa uma certeza. A revisão da estratégia do BCE será orientada com base em dois princípios: “análise minuciosa e mente aberta”.

A garantia foi deixada por Lagarde na primeira audição no Parlamento Europeu enquanto presidente do BCE. No discurso de abertura da sessão, a antiga diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse que o BCE será “resoluto” em restaurar a estabilidade da Zona Euro durante a sua presidência.

“A postura de política acomodatícia do BCE tem sido um dos principais impulsionadores da procura doméstica durante a recuperação, e essa postura mantém-se em vigor“, assegurou em declarações citadas pela Bloomberg.

Esclareceu ainda que “é prematuro entrar em debates acerca da dimensão precisa, direção ou linha temporal para a nossa revisão, já que o assunto ainda não foi discutido minuciosamente pelo Conselho de Governadores”, afirmou Lagarde. “O que posso confirmar, no entanto, é que a revisão de estratégia será guiada por dois princípios: análise minuciosa e mente aberta“.

Durante o discurso, a líder da entidade responsável pela política monetária da Zona Euro reconheceu os efeitos colaterais da política ultra-acomodatícia — taxas de juro negativas, quantitative easing e empréstimos de longo prazo aos bancos — e afirmou que a revisão irá tentar adquirir uma melhor compreensão sobre como as tendências de longo prazo afetam aquilo que o banco central consegue controlar.