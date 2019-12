Depois de Portugal se classificar no pódio dos melhores destinos para expatriados, Lisboa chega ao top 10 das melhores cidades para viver para estes profissionais. A capital portuguesa subiu 12 lugares face ao ano passado, no ranking elaborado pela InterNations.

Numa lista dominada por cidades asiáticas, com a capital de Taiwan a levar a coroa, Lisboa posiciona-se em sexto lugar, sendo que no ranking de 2018 estava em 18º. É a primeira cidade europeia a aparecer, sendo imediatamente seguida por Barcelona. Estes dois locais destacam-se pela facilidade em “assentar”.

Este aspeto é avaliado por elementos como a simpatia e hospitalidade dos locais, nas quais Lisboa se encontra no topo da tabela. Já na avaliação da qualidade da vida urbana, a pontuação de Portugal foi impulsionada por aspetos como o lazer e o clima, e prejudicada pela qualidade dos transportes.

Ainda assim, as piores classificações da capital portuguesa foram no financiamento e alojamento, bem como na vida profissional urbana. O ranking é elaborado a partir das opiniões de mais de 20 mil expatriados, ou seja, pessoas que foram enviadas para outro país para trabalhar, segundo a definição da InterNations, de 178 nacionalidades.

E por outro lado, quais são as piores cidades para expatriados? No ranking que compila 82 cidades, algumas das capitais mais turísticas do mundo ficaram no fim da lista. É o caso das italianas Roma e Milão, que ficaram nos lugares 81º e 80º, respetivamente. Paris ficou apenas em 78º lugar, enquanto Nova Iorque se ficou pela 74º posição.