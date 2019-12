Já parou para olhar para o céu e para o mar? Lembra-se do que sentiu? A cor azul é muitas vezes associada a paz, tranquilidade ou segurança. Depois do coral, o Instituto de Cor Pantone anunciou que o azul clássico é que vai dominar no próximo ano.

“O Pantone 19-4052 Classic Blue, é uma cor sólida e confiável, expressa verdade, fé e consistência, assim como oferece proteção — qualidades que despertam calma e confiança — e que desejamos ao passar para esta nova era”, afirma Laurie Pressman, vice-presidente do Instituto Pantone, em entrevista à Forbes (acesso livre, conteúdo em inglês).

Descrita pelo instituto Pantone como uma “tonalidade intemporal, duradoura e elegante na sua simplicidade”, o azul trará ainda “uma sensação de paz e tranquilidade ao ser humano”, acrescenta a vice-presidente. Além destas características, a nuance escolhida costuma ser associada à introspeção, bem como, se acredita que promove a concentração. “Não agressivo e facilmente identificável, esta tonalidade encoraja-nos a expandir o nosso pensamento, ampliar perspetivas e abrir a comunicação com os outros“, remata.

No ano passado, o Living Coral, número 16-1546, foi a cor escolhida pelo instituto e simbolizava a busca do otimismo e da alegria. Há quase 20 anos que a seleção de cores começou a ser feita e tem ficado provado que a cor anunciada se tornou bastante influente no mundo da moda, decoração, bem como, na arquitetura e do design.