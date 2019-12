O futuro da moda está focado na sustentabilidade e há quem defenda que não é uma tendência, mas sim uma responsabilidade. Os têxteis são a segunda indústria mais poluente do mundo e a sustentabilidade é o rumo a seguir. De forma a minimizar o impacto ambiental, a Tintex, empresa nortenha, desenvolveu o projeto Picasso. É um sistema de tingimento natural sem recurso a produtos químicos.

A empresa que já conta com 21 anos de existência conseguiu substituir os corantes sintéticos por corantes naturais. “É através dos extratos de plantas e cogumelos que fazemos o tingimento natural dos têxteis de forma a minimizar o impacto ambiental”, explica Ana Tavares, diretora de sustentabilidade da Tintex, na conferência internacional “ModaPortugal Sustainability Talks”, na Alfandega do Porto.

É através deste processo inovador que a Tintex conseguiu obter uma paleta de mais de dez cores para tingimento provenientes dos extratos de plantas e cogumelos. O objetivo da empresa é continuar a pesquisar e a desenvolver mais cores.

O projeto Picasso demorou cerca de cinco anos até estar concluído. “O projeto foi finalizado em setembro deste ano e já estamos a comercializar o produto. Está a ter muita procura desde o início da sua implementação e já temos encomendas nesse sentido”, refere ao ECO a diretora de sustentabilidade da Tintex, à margem da conferência.

“A sustentabilidade é uma inovação responsável. As marcas procuram a nossa empresa devido ao nosso lado inovador, a nível de estrutura, processos de tingimento e acabamentos”, destaca Ana Tavares.

O Picasso é um projeto financiado pelo Compete 2020 e foi criado com o apoio do Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário (Citeve) e Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (Centi). A Tintex conta atualmente com 135 colaboradores e fechou o ano de 2018 um volume de negócios de 11,3 milhões de euros.