Está a planear uma viagem? Se se prepara para levantar voo, este artigo é para si. Já são conhecidas as melhores companhias aéreas para viajar no próximo ano, sendo que poucas mudanças houve no ranking do TripAdvisor. A melhor é a Singapore Airlines, mas há outras empresas que se destacam noutras categorias.

Pelo terceiro ano consecutivo, a companhia asiática foi nomeada como a melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor, voltando a superar a concorrência. Logo atrás da melhor transportadoras aérea do mundo para viajar no próximo ano estão a Qatar Airways e a EVA Air, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

Além de ocupar o primeiro lugar do ranking dos Choice Awards, a Singapore Airlines, que opera em 90 cidades de 40 países a nível mundial, foi também considerada a melhor operadora para viajar em classe económica pelo site de viagens. A Qatar Airways, que manteve o segundo lugar do pódio, acumula a distinção com o título de melhor serviço no que toca à classe executiva.

Destaque ainda para a Emirates, que em 2018 era considerada a melhor transportadora, mas que agora desceu para o quarto lugar. Ainda assim, a companhia dos Emirados Árabes Unidos venceu na categoria de primeira classe.

A Air New Zealand, companhia nova zelandesa que ficou em oitavo lugar, foi considerada como a companhia com o melhor serviço premium de classe económica.

Os vencedores foram determinados tendo por base um algoritmo que tem em consideração a quantidade e a qualidade das avaliações e classificações feitas pelos utilizadores do TripAdvisor às companhias aéreas nos últimos12 meses.

No dia em que se assinala o internacional da aviação civil, o ECO dá-lhe a conhecer a lista completa, através de uma fotogaleria: