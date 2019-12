5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Governo se reúne com os parceiros sociais para discutir as contrapartidas para as empresas no âmbito do Acordo sobre Rendimento e Competitividade, o secretário de Estado da Administração Pública e os sindicatos vão também reunir para discutir os aumentos salariais dos funcionários públicos. Esta segunda-feira é dia de abastecer o automóvel, dado que os combustíveis vão ficar mais baratos.

Concertação Social reúne para discutir contrapartidas para o aumento dos salários

O Governo reúne-se com os parceiros sociais esta segunda-feira para discutir as contrapartidas para as empresas no âmbito do Acordo sobre Rendimento e Competitividade. A CIP e a CCP defendem o alargamento do número de PME que beneficiam da taxa reduzida da IRC, alterações no regime de lucros reinvestidos e ainda mudanças na tributação autónoma de veículos. Esta reunião serve ainda para preparar o Conselho Europeu.

Negociações entre o Governo e sindicatos da Função Pública

O processo negocial entre o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, e os sindicatos da Função Pública, que deverá incluir a discussão sobre os aumentos salariais dos funcionários públicos no próximo ano, arranca esta tarde com a apresentação da proposta do Governo. Segundo a convocatória do gabinete do secretário de Estado enviada às estruturas sindicais, “a primeira reunião principiará com a entrega da documentação contendo a proposta negocial do Governo”, seguindo-se a discussão na quarta-feira.

Lançamento do Portal da Competitividade

É esta segunda-feira que é lançado o novo Portal da Competitividade, uma plataforma que visa facilitar e motivar as empresas e os empreendedores na pesquisa de apoios à competitividade em Portugal. No novo portal será possível ter acesso a informação sobre apoios financeiros, aceder aos avisos de candidaturas no âmbito do Portugal 2020 e a outras oportunidades de financiamento da União Europeia, incluindo informação relativa a infraestruturas de acolhimento empresarial e infraestruturas tecnológicas.

Prossegue julgamento do recurso das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal a Ricardo Salgado

Continua esta segunda-feira o julgamento do recurso das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP), em 2017, a Ricardo Salgado e a Amílcar Pires por ausência de medidas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em unidades do BES no estrangeiro. O processo que originou a condenação de Ricardo Salgado ao pagamento de uma coima de 350.000 euros e de Amílcar Morais Pires ao pagamento de 150.000 euros alegava que, devido à omissão dos responsáveis, o BES não aplicava estas medidas de prevenção nas sucursais e filiais do BES de Angola, Cabo Verde, Miami e Macau.

Combustíveis descem para mínimos de três meses

Os preços dos combustíveis vão descer esta segunda-feira para mínimos de três meses. De acordo com o Jornal de Negócios, o preço do gasóleo simples deverá ficar cerca de um cêntimo mais barato, por litro, devendo descer para cerca de 1,356 euros. Por sua vez, a gasolina terá uma baixa de preço ainda maior, devendo descer cerca de dois cêntimos por litro. A confirmar-se esta evolução, deverá ser vendido a uma média de 1,47 euros por litro.