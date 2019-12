Wall Street abriu a sessão desta terça-feira sem rumo. Os futuros apontavam para um arranque positivo do outro lado do Atlântico, à boleia das notícias sobre adiamento de uma nova ronda de tarifas comerciais entre EUA e China. Mas as quedas da Netflix e do banco JPMorgan Chase estão a condicionar as bolsas americanas.

A gigante tecnológica de streaming de vídeo tem as ações a cair 1,38% para 298,34 dólares, isto depois de uma casa de investimento ter baixado a recomendação de compra do título para “underperform”. As ações do banco americano perdem 0,70% para 133,53 dólares.

Neste cenário, a abertura da sessão norte-americana foi um pouco tremida. Os índices S&P 500 e Dow Jones perdem 0,06% e 0,11%, respetivamente. O tecnológico Nasdaq segue inalterado face ao fecho da sessão anterior, transacionando nos mesmos 8.621,86 pontos de ontem.

Isto num dia que até aparentava que ia ser positivo. Os EUA e a China estarão a preparar-se para adiar a ronda de tarifas que deveria entrar em vigor a 15 de dezembro. Os negociadores de ambas as potências estarão a tratar dos planos para aplicar este recuo, avançou o Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês). Em causa está o compromisso da China de comprar mais produtos agrícolas norte-americanos.

Enquanto os americanos exigem que a China garanta a promessa de comprar mais soja e outros produtos agrícolas, a China está reticente porque essa ação poderá violar as regras comerciais globais.