Taxa de desemprego na OCDE manteve-se em 5,2% em outubro

A taxa de desemprego na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve-se em 5,2% em outubro, com 33,2 milhões de desempregados, foi esta terça-feira anunciado.

Na zona euro, a taxa de desemprego desceu para 7,5% em outubro, menos uma décima do que em setembro. As taxas de desemprego mantiveram-se na maioria dos países da região, mas desceram 0,2 pontos percentuais em Itália, para 9,7%, depois de ter subido 0,3 pontos em setembro, e na Lituânia, para 6,4%.

Fora da Europa, a taxa de desemprego em outubro subiu 0,1 pontos na Austrália (para 5,3%), Coreia do Sul (para 3,5%) e Estados Unidos (para 3,6%), manteve-se no Canadá (em 5,5%), Japão (em 2,4%) e México (em 3,6%) e desceu em Israel (para 3,4%).

Entretanto, dados mais recentes, de novembro, indicam que a taxa de desemprego recuou 0,1 pontos nos Estados Unidos (para 3,5%) e aumentou 0,4 pontos no Canadá (para 5,9%).

Em outubro, a taxa de desemprego também se manteve nos principais grupos populacionais, com as taxas de desemprego inalteradas, a dos jovens com idades de 15 a 24 anos em 11,4% e a dos adultos com mais de 25 anos em 4,4%.

As taxas de desemprego das mulheres e dos homens no conjunto da OCDE também se mantiveram em outubro, em 5,2% e em 5,1%, respetivamente.