Está cada vez mais perto o momento em que será revelado quem é o novo bastonário da Ordem dos Advogados para o triénio 2020-2022. Nos próximos dias 11, 12 e 13 de dezembro, Guilherme Figueiredo, atual bastonário, e Luís Menezes Leitão, anterior presidente do Conselho Superior, vão voltar a defrontar-se na segunda volta.

Os advogados vão voltar a eleger o próximo bastonário da OA através de voto eletrónico. A extinção do voto em papel foi aprovada em julho, em assembleia geral, ainda assim não foi consensual a implementação do novo método. As votações vão decorrer numa plataforma com acesso limitado à devida credenciação.

As urnas eletrónicas vão abrir às 00h00 desta quarta-feira e irão encerrar às 20h00 do dia 13 de dezembro, sexta-feira.

Na primeira volta Guilherme Figueiredo somou 6.121 votos (25,37%) e Luís Menezes Leitão arrecadou 4.677 votos (19,38%). Ficando fora da segunda volta, o candidato António Jaime Martins conseguiu 4.264 votos (17,67%), Varela de Matos angariou 2.221 votos (9,2%), Ana Luísa Lourenço 1.735 (7,1%) e Isabel Silva Mendes 1.081 (4,4%).

Votaram 24.126 advogados na primeira volta e registaram-se 3.595 votos em branco e 432 invalidaram o voto.