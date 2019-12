Banco HSBC multado nos EUA por esconder riqueza dos clientes

O banco HSBC vai pagar uma multa de 192 milhões de dólares (cerca de 170 milhões de euros) nos EUA, onde admite que ajudou os clientes americanos a esconder mais de mil milhões de dólares em ativos das autoridades fiscais, isto depois de um acordo feito com o Departamento de Justiça dos EUA.

O acordo foi anunciado esta terça-feira e coloca um ponto final numa investigação que dura há anos e que teve na mira as atividades da subsidiária na Suíça entre 2000 e 2010, segundo adianta o Financial Times (acesso pago/conteúdo em inglês).

“O HSBC Switzerland conspirou com os clientes americanos no sentido de ocultar ativos no exterior e sonegar impostos que todo os americanos devem pagar“, disse Stuart Goldberg, do Departamento de Justiça, em comunicado. Segundo as autoridades judiciais, em 2007, o banco detinha 1,26 mil milhões de dólares (cerca de 1,15 mil milhões de euros) em ativos de clientes dos EUA que não tinham sido declarados ao Fisco norte-americano.

A multa inclui a perda de 72 milhões de dólares em receitas derivadas de atividades ilegais, um montante de 61 milhões para restituir ao Internal Revenue Service, uma agência federal que faz parte do Departamento do Tesouro, e uma coima de 60 milhões de dólares. De acordo com o Departamento de Justiça, o valor da multa levou em conta o facto de o HSBC ter “relatado a sua conduta”, cooperando com os investigadores.

O caso só deverá ficar encerrado dentro de três anos, isto apenas se o HSBC demonstrar uma boa conduta até lá.

“Estamos satisfeitos [por resolver] esta investigação de longa data do Departamento de Justiça sobre atividades que ocorreram há quase uma década ou mais. Hoje, o HSBC Swiss Private Bank opera sob nova administração, com conformidade e controles reforçados”, sublinhou o HSBC ao jornal britânico.