O Executivo de António Costa propôs, esta quarta-feira, aos sindicatos da Função Pública aumentar os salários com base na fórmula usada para atualizar as pensões, adiantou ao jornalistas José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), à saída da reunião com o secretário de Estado do Orçamento e com o secretário de Estado da Administração Pública. As remunerações dos trabalhadores do Estado devem, assim, aumentar até 0,7%, no próximo ano.

“A proposta que o secretário de Estado do Orçamento nos fez foi exatamente que iria aumentar os salários de todos os trabalhadores da Administração Pública no ano de 2020 utilizando a fórmula que vai ser usada para o aumento das pensões“, revelou José Abraão.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta manhã, que a variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses (sem habitação) foi de 0,24%. Diz a lei que a esse valor acresce um “bónus” mínimo de 0,5 pontos percentuais, sempre que a economia nacional cresce mais do que 2%, nos dois anos anteriores. É a soma desses dois dados (no caso, 0,7%) que dita a atualização das pensões mais baixas e, no próximo ano, ditará a evolução dos salários da Função Pública.

De acordo com a lei, somente as pensões mais baixas (até 877,6 euros, isto é, duas vezes o Indexante dos Apoios Sociais) beneficiam do aumento resultante da soma da inflação com o “bónus” decorrente do crescimento da economia; Ou seja, só as pensões mais modestas irão aumentar 0,7% a partir de janeiro de 2020.

Para as pensões entre os 877,6 euros e 2.632,8 euros, a subida deverá ser de 0,2%, ou seja, igual à inflação. Já as pensões acima dos 2.632,8 euros devem ficar estagnadas, uma vez que, de acordo com a lei, a atualização é igual à inflação deduzida de 0,25 pontos percentuais.

Aos jornalistas, o dirigente da FESAP disse que o Governo não explicou se essa diferenciação será ou não também aplicada aos salários da Função Pública. Se tal se confirmar, apenas os salários até 877,6 euros (ou seja, apenas os trabalhadores posicionados até ao oitavo degrau da Tabela Única Remuneratória) crescerão 0,7%, a partir de janeiro e as remunerações mais elevadas continuarão estagnadas, pelo 11º ano.

“É um aumento de tal maneira ridículo, inaceitável e incompreensível que dissemos ao Governo que isto é uma provocação clara aos trabalhadores da Administração Pública. Dez anos depois sem aumentos salariais, colocarem-nos uma proposta desta inaceitável”, frisou José Abraão, referindo que, a manter-se esta proposta, estarão em cima da mesa todas as formas de luta.

Por outro lado, o Governo explicou à FESAP que pretende despenalizar as “famílias com mais filhos”, aumentando a dedução possível por cada dependente.

Depois da reunião com a FESAP ter demorado mais de duas horas, é a Frente Comum que está agora em reunião com o Governo, seguindo-se o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE). E na sexta-feira, os sindicatos regressam ao Ministério de Alexandra Leitão para uma reunião suplementar.

(Notícia atualizada às 18h18)