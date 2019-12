Wall Street avança. Fed não tocou nos juros

As bolsas norte-americanas fecharam em alta depois de a Reserva Federal ter decidido, por unanimidade, manter as taxas de juro no intervalo entre 1,5% e 1,75%, após uma reunião de dois dias do comité de política monetária. Além disso, 13 dos 17 membros do comité não esperam qualquer alteração até, pelo menos, 2021.

Ultrapassada esta condicionante, o S&P 500 valorizou 0,30%, para 3.141,84 pontos, enquanto o industrial Dow Jones registou uma subida mais ligeira, de 0,09%, para 27.907,46, depois de ter iniciado a sessão no vermelho. O tecnológico Nasdaq avançou 0,46%, para 3.141,84 pontos.

“O comité considera que a atual posição de política monetária é apropriada para suportar a expansão da atividade económica, robustez das condições de mercado de trabalho e inflação próxima do objetivo do comité de 2%”, anunciou a Fed, num comunicado. A decisão é vista como positiva para os ativos de risco.

A Netflix foi uma das estrelas desta sessão. Os títulos da plataforma de streaming ganharam 1,90%, eliminando as perdas registadas na terça-feira, numa altura em que se sabe que uma das mais recentes apostas da empresa, The Irishman, está a conseguir cativar dezenas de milhões de espetadores.

Já no mercado das commodities, o ouro está em alta de 0,75%, a cotar em cerca de 1.475 dólares a onça. Ao mesmo tempo, o petróleo regista uma baixa de 0,66% em Nova Iorque, a cotar em 58,85 dólares o barril, depois de revelado um aumento inesperado nas reservas de crude dos EUA, bem como de gasolina e outros derivados.