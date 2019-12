A vitória de Boris Johnson nas eleições do Reino Unido e a chegada a acordo entre os EUA e a China sobre a guerra das tarifas está a ditar fortes ganhos nas bolsas europeias nesta sexta-feira, incluindo a nacional. Os principais índices bolsistas do Velho Continente disparam mais de 1%, enquanto a libra dispara para máximos de mais de três anos. Em Lisboa, o dia também é de ganhos, com o BCP a suportar a praça bolsista nacional: acelera 3%.

O índice Stoxx 600, referência para as ações europeias, a par do FTSE 100, índice bolsista britânico, registam ganhos de 1%, enquanto em Lisboa o PSI-20 segue alinhado a subir 0,98%, para os 5.246,35 pontos.

Esta está a ser uma sexta-feira 13 que contradiz os supersticiosos, com a maioria absoluta garantida pelos conservadores nas eleições do Reino Unido a escancarar a porta a um Brexit ordenado e a servir de amuleto para os investidores europeus. O facto de o presidente dos Estados Unidos ter aprovado esta quinta-feira, já depois do fecho da sessão, os termos para um acordo comercial parcial que vai permitir colocar um travão à entrada em vigor de um novo pacote de tarifas comerciais sobre as importações chineses já a partir de 15 de dezembro, também está a jogar a favor.

A bolsa lisboeta também se deixa contagiar por essas boas notícias, com o BCP a ser o principal motor dos ganhos. As ações do banco liderado por Miguel Maya disparam 3,38%, para os 20,50 cêntimos.

Entre as maiores subidas, destaque ainda para sete títulos lusos que ganham acima de 1%. É o que acontece com a Altri, cujas ações ganham 2,91%, para os 6,015 euros, que pelo seu perfil exportador beneficiam do alívio do sentimento internacional. Já os CTT, têm as suas ações a acelerar 1,95%, para os 3,34 euros.

(Notícia atualizada às 8:38)