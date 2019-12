5 coisas que vão marcar o dia

Dois meses depois das eleições que deram a vitória, e uma posição reforçada, ao Partido Socialista, Mário Centeno vai ao Parlamento entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2020, com o Governo a prever um crescimento económico de 2% no próximo ano e o primeiro excedente orçamental em democracia. A ERSE vai divulgar a decisão final dos preços da eletricidade em 2020 e termina o prazo para a entrega de propostas vinculativas para a compra do banco da CGD no Brasil.

Governo entrega proposta de Orçamento do Estado para 2020

Pouco mais de dois meses depois das eleições, Mário Centeno vai ao Parlamento entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2020. Com um PS reforçado nas últimas eleições, mas sem maioria no Parlamento, o Governo tem negociado com alguns partidos para garantir que o Orçamento é aprovado.

ERSE divulga tarifas da eletricidade em 2020

Em outubro a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos propôs uma descida de 0,4% nas tarifas de eletricidade no mercado regulado no ano de 2020. A proposta foi submetida ao Conselho Tarifário, a ERSE irá divulgar esta segunda-feira a decisão final sobre as tarifas no próximo ano. Em 2019, as tarifas caíram 3,5% no mercado regulado.

Banco de Portugal dados sobre novos créditos ao consumo em outubro

Em setembro, goram concedidos 634 milhões de euros em novos empréstimos, uma quebra face a agosto que é explicada pelo travão no financiamento automóvel. Foi, ainda assim, o terceiro mês consecutivo com créditos acima dos 600 milhões de euros, elevando o saldo do ano para mais de 5,5 mil milhões de euros. Esta segunda-feira, o Banco de Portugal atualiza os dados, apresentando os valores referentes ao mês de outubro.

Termina prazo de entrega das propostas vinculativas pelo banco da CGD no Brasil

Esta segunda-feira termina o prazo para que os três investidores selecionados pelo Governo possam apresentar propostas vinculativas para a compra do Banco Caixa Geral – Brasil, o banco da Caixa Geral de Depósitos no Brasil. Os investidores selecionados foram a empresa de investimentos brasileira Artesia Gestão de Recursos, o Banco ABC Brasil (detido pelo Arab Banking Corporation, com sede no Bahrein) e o Banco Luso Brasileiro (detido parcialmente pelo grupo Amorim).

China divulga números do comércio e da produção industrial

A segunda maior economia do mundo dá a conhecer dados sobre a produção industrial, as vendas a retalho e o investimento urbano no mês de novembro. Com a economia a abrandar para níveis de crescimento que não se viam em quase três décadas, os dados vão permitir ter uma ideia do que os investidores podem esperar na parte final do ano.