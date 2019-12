5 coisas que vão marcar o dia

O Governo entregou à Assembleia da República (AR) a proposta de Orçamento do Estado para 2020 esta segunda-feira. Hoje, um dia depois, espera-se que o Banco de Portugal atualize as perspetivas económicas para o ano corrente e para os próximos três anos. No plano internacional, os novos parlamentares britânicos tomam posse e elegem um novo speaker.

Mário Centeno apresenta Orçamento do Estado para 2020

Depois de a entrega ter sido feita pela noite dentro, como já aconteceu no ano passado, o Governo vai fazer a tradicional conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2020 às 8h30 de hoje. Mário Centeno, juntamente com os seus secretários de Estado, apresentará as novidades que o documento trará em 2020, naquele que será o primeiro orçamento com um saldo orçamental positivo em democracia.

BdP divulga projeções económicas para 2020

O Banco de Portugal (BdP) vai publicar o Boletim Económico de dezembro. O documento inclui as projeções do banco central para o ano corrente e para os três próximos anos. No documento divulgado em outubro, a entidade liderada por Carlos Costa atualizou a previsão de crescimento económico para este ano de 1,7% para 2%. A última vez que fez previsões para 2020 foi em junho, apontando para uma taxa de crescimento económico de 1,6%.

Mendonça Mendes em conferência sobre OE

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, vai estar na abertura da conferência “Orçamento do Estado 2020”, organizada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, com apoio da KPMG. Nela, deverá dar uma visão sobre a proposta entregue esta segunda-feira pelo Governo à Assembleia da República. Na mesma iniciativa, estarão presentes os deputados João Almeida (CDS) e Mariana Mortágua (BE) e o ex-deputado Miguel Morgado (PSD), que farão a leitura política do documento. O economista Ricardo Cabral também tem presença marcada.

Bruxelas divulga análise aos desequilíbrios macroeconómicos excessivos

A Comissão Europeia divulga esta terça-feira a sua análise aos desequilíbrios macroeconómicos excessivos de cada uma das 28 economias da União Europeia. Os países que apresentarem desequilíbrios macroeconómicos que sejam considerados excessivos — como por exemplo na dívida pública ou na balança comercial — são sujeitos a uma avaliação aprofundada nos primeiros meses do próximo ano. Tal como acontece com o Procedimento dos Défices Excessivos, os países que não corrigirem os desequilíbrios identificados pela Comissão arriscam-se a sanções, mas até agora a Comissão nunca abriu um procedimento deste género contra qualquer país da UE.

Deputados britânicos tomam posse e elegem speaker

É hoje que os parlamentares da Câmara dos Comuns do Reino Unido tomam posse e reúnem pela primeira vez após as eleições gerais de quinta-feira, que deram a maioria absoluta ao Partido Conservador, liderado por Boris Johnson. Nesta sessão, também vai ser eleito um novo speaker da Câmara dos Comuns, um cargo ocupado desde 4 de novembro por Lindsay Hoyle, depois da renúncia de John Bercow, o homem que se popularizou pelos gritos de “Ordem!” nos debates acesos do Brexit.