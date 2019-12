5 coisas que vão marcar o dia

O dia começa com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a publicar estatísticas sobre as taxas de juro no crédito à habitação e a Conta Satélite do Turismo de 2017. Ainda esta quarta-feira, o ministro Pedro Nuno Santos vai ser ouvido na Comissão sobre os atrasos na Ferrovia 2020. Lá fora, os senadores vão votar o impeachment de Donald Trump.

INE publica taxas de juro no crédito à habitação

O INE vai publicar esta quarta-feira os dados sobre as taxas de juro implícitas no crédito à habitação em novembro. Recorde-se que, em outubro, este indicador desceu pelo terceiro mês consecutivo para 1,038%, mantendo a inversão da tendência de subida que manteve oito meses até agosto.

Ministro ouvido na Comissão sobre atrasos na ferrovia

O ministro das Infraestruturas e da Habitação e o presidente da Infraestruturas de Portugal vão ser ouvidos esta quarta-feira na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, onde irão falar sobre os atrasos no programa Ferrovia 2020. No mês passado, Pedro Nuno Santos já tinha admitido os atrasos, mas descartava qualquer tipo de cancelamento. “Não há nenhuma obra cancelada, nenhuma obra suspensa, o que temos […] são atrasos nas obras, isso é verdade, mas cancelamento e suspensão não existe um único”, disse.

INE publica Conta Satélite do Turismo de 2017

O INE publica esta quarta-feira a Conta Satélite do Turismo em 2017, um indicador que visa quantificar a atividade turística de acordo com normas internacionais. Nas últimas estimativas provisórias, acreditava-se que o valor acrescentado bruto (VAB) gerado pelo turismo tinha crescido 13,6% em termos nominais, após um aumento de 6,6% em 2016, atingindo 7,5% do VAB da economia nacional.

Votação do impeachment de Donald Trump

É esta quarta-feira que a Câmara dos Representantes norte-americana vai votar o impeachment de Donald Trump. Os senadores vão avaliar se o Presidente dos Estados Unidos será, ou não, “julgado” no Senado. Esta segunda-feira foi apresentado o relatório que diz que Trump “traiu o cargo” ao pressionar a Ucrânia a julgar adversários políticos em benefício próprio e que os supostos crimes praticados por este “colocam em risco o país”.

Assembleia da Pharol para discutir cortes no Conselho de Administração

Vai acontecer esta quarta-feira uma Assembleia Geral da Pharol para deliberar a redução do número mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração da empresa. Caso seja aprovada a redução destes limites, poderá haver lugar a uma consequente “destituição imediata” de três dos atuais nove administradores.