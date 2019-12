Wall Street quase inalterado. Queda de 10% da FedEx pesa

Foi um novo dia marcado por máximos durante a sessão em Wall Street, mas os principais índices bolsistas dos EUA acabaram por encerrar pouco alterados. O otimismo dos investidores em torno do crescimento económico global e os progressos em torno de um acordo comercial inicial entre os EUA e a China não foram suficientes para dar mais ânimo aos índices norte-americanos que acabaram por acusar a queda de 10% das ações da FedEx.

O S&P 500 perdeu uns ligeiros 0,04%, para os 3.191,29 pontos, enquanto o Dow Jones recuou 0,09%, para os 28.241,42 pontos, dando por terminado um ciclo de ganhos que já ia em cinco sessões. O Nasdaq, pelo contrário, registou a sexta sessão de subidas, avançando uns ligeiros 0,05%, para os 8.827,74 pontos.

Uma queda de 10% das ações da FedEx acabaram por limitar o ímpeto de ganhos em Wall Street. A forte quebra do título acontece depois de a empresa ter cortado as suas estimativas de lucros para 2020 em resultado de pesadas despesas, do abrandamento do comércio mundial e do rompimento de relações com a Amazon.

O alerta de lucros da FedEx acabou por pressionar as ações da rival United Parcel Service (UPS), que caiu 1,8%.

O mercado mantém-se ainda em “modo espera” num dia que promete ainda se marcado pelo processo de impeachement que será votado pela Câmara de Representantes ainda esta quarta-feira.