O Banco de Inglaterra admitiu que operadores da bolsa de alta frequência conseguiram ouvir com alguns segundos de antecedência a conferência de imprensa em que dá habitualmente conta das decisões de política monetária.

“Recentemente identificámos que o sinal de áudio de certas conferências de imprensa, instalado apenas como cópia de segurança em caso de o vídeo falhar, tem sido indevidamente usado por um fornecedor para prestar serviços a outros clientes externos”, disse a autoridade monetária liderada por Mark Carney, citada pela Reuters.

O esclarecimento surgiu depois de o jornal The Times ter revelado que traders de alta frequência que procuram beneficiar do acesso a informação sensível antes dos outros agentes do mercado estavam a receber dados do banco central com alguns segundos de antecedência. Os comunicados de imprensa dos bancos centrais são um dos eventos com maior impacto nos mercados acionista, cambial ou de obrigações, por exemplo.

O caso está agora a ser investigado pela FCA — Financial Conduct Authority.

O Banco de Inglaterra adiantou que este fornecedor já não operou na sua conferência de imprensa mais recente e não estará envolvido em qualquer outra no futuro.