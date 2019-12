Preço do leite não deverá mexer em 2020

O ano novo normalmente traz alterações nos preços dos alimentos que integram o cabaz de compra dos portugueses. No entanto, em 2020, comprar leite não deverá pesar mais na carteira. Os preços dos produtos lácteos não são regulados oficialmente e, por isso, dependem do funcionamento do mercado.

“Não prevemos alterações significativas nos preços dos produtos lácteos no início do ano, uma vez que não há qualquer tipo de regulação oficial do mercado”, indica Fernando Cardoso, secretário-geral da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (Fenalac), ao ECO.

“Como produtores que vendem às indústrias, temos indicação que o preço se deve manter; não temos qualquer intervenção na matéria nem indicação objetiva de como vai evoluir o preço ao consumidor, mas é expectável que se mantenha”, corrobora, ao ECO, Carlos Neves, vice-presidente da Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep).

“Tal expectativa deriva do funcionamento do mercado e não da nossa vontade“, acrescenta. Isto porque, como explica o secretário-geral da Fenalac, “existe um estrangulamento estrutural na cadeia de valor, ao nível da Distribuição, que dificulta a repercussão de custos de produção”. Ainda assim, Fernando Cardoso ressalva que este facto não está ligado à passagem de ano.

Já no ano passado, a Aprolep defendeu que o preço mínimo do leite pago aos produtores deveria subir em 2019, aproximando-se do custo de produção, algo que poderia influenciar os preços cobrados aos consumidores. No entanto, tal não aconteceu e até acabou por cair, de acordo com os dados do Observatório Europeu do Leite.