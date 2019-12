Revista de imprensa internacional

Já está escolhido o próximo governador do Banco de Inglaterra. Será Andrew Bailey, atualmente o presidente da Financial Conduct Authority. A dívida das economias em desenvolvimento atingiu um recorde, de 55 biliões de dólares. Em França, a dívida pública chega também a níveis altos, ultrapassando os 100% do PIB. Na Alemanha, um tribunal proibiu a Uber de operar no país com recurso a empresas de rent-a-car. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Financial Times

Andrew Bailey é o próximo governador do Banco de Inglaterra

Andrew Bailey vai ser o próximo governador do Banco de Inglaterra. Bailey é atualmente o presidente da Financial Conduct Authority (FCA), o equivalente à CMVM portuguesa, embora tenha trabalhado durante três décadas no banco central inglês. Mark Carney, que lidera o Banco de Inglaterra desde 2013, está em fim de mandato e o ministro Sajid Javid confirmou esta sexta-feira o nome de Bailey como substituto do canadiano à frente dos destinos da política monetária britânica. Bailey, que preside atualmente ao órgão que supervisiona os mercados financeiros, iniciará funções a partir do dia 15 de março.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Le Figaro

Dívida pública francesa excede mais uma vez o limiar de 100% do PIB

A dívida pública francesa superou novamente o limite simbólico de 100% do produto interno bruto (PIB) no final do terceiro trimestre, o que já tinha acontecido em 2017. O buraco nas contas públicas francesas aumentou 39,6 milhões de euros entre julho e setembro, sendo que, em termos percentuais, o aumento foi de nove décimas do PIB, para 100,4%.

Leia a notícia completa no Le Figaro (acesso livre, conteúdo em francês).

The Guardian

Dívida das economias em desenvolvimento atinge recorde de 55 biliões de dólares

Os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento aumentaram o endividamento para um recorde de 55 biliões de dólares no ano passado, completando um ciclo de oito anos de crescimento da dívida que é o “maior, mais rápido e mais amplo em quase cinco décadas”, segundo o Banco Mundial. Embora grande parte do crescimento dos níveis de dívida tenha sido impulsionado pela China, a maioria dos 100 países analisados apresentou um aumento do endividamento.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Tribunal alemão proíbe os serviços de transporte da Uber na Alemanha

Um tribunal regional de Frankfurt proibiu os serviços de transporte de passageiros da Uber na Alemanha, argumentando que a empresa norte-americana não tem a licença necessária para oferecer estes serviços utilizando carros de aluguer. Na Alemanha, o negócio da Uber trabalha exclusivamente com empresas de veículos particulares e profissionais de aluguer, portanto a proibição judicial trava essencialmente o modelo atual da Uber no país, a menos que consiga fazer alterações para entrar em conformidade.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Presidente chinês poderá não ir a Davos, evitando encontro com Trump

O presidente chinês, Xi Jinping, não planeia participar no Fórum Económico Mundial em janeiro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, colocando a possibilidade de uma reunião frente a frente com homólogo norte-americano Donald Trump fora da mesa. Ainda assim, Pequim deverá enviar o principal negociador comercial a Washington para assinar a primeira fase de um acordo com os Estados Unidos no início de janeiro.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês).