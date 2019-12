O presidente do PSD, Rui Rio, acusou esta sexta-feira o ministro das Finanças de “falta de educação” e de “baixar o nível” – algo que diz já não ser a primeira vez –, dizendo que Mário Centeno não explicou a razão para a existência de uma diferença de 590 milhões de euros no saldo das administrações públicas entre dois quadros no relatório do Orçamento.

“O senhor ministro em vez de baixar o nível, que aliás já não é a primeira vez, já na campanha eleitoral fez o mesmo, devia assumir o erro ou explicar”, afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Rui Rio tinha acusado Mário Centeno de “fraude democrática” por ter dois valores diferentes para o saldo em contabilidade pública. O líder do PSD argumenta que Mário Centeno está a pedir a aprovação de um orçamento com tetos globais que, antes de serem aprovados, já têm 590 milhões de euros que estão cativados e que não vão ser gastos ao longo do ano.

Mário Centeno respondeu a Rui Rio numa entrevista ao Expresso, parcialmente publicada na quinta-feira, dizendo que “Rui Rio não sabe nada de economia – e muito menos Finanças públicas – ou nunca viu fazer um Orçamento do Estado.”

O ministro das Finanças foi mais longe e disse que “fraude democrática é ter uma oposição que reage de forma… com um complexo de Pavlov a palavras e depois não consegue entender o que são as regras de contabilidade pública e da contabilidade nacional”.

Na resposta, Rui Rio também foi duro nas palavras. O líder do PSD manteve a acusação feita, dizendo que se o dinheiro que é pedido à Assembleia da República se for todo gasto, o Estado terá um défice, em vez do excedente orçamental de 0,2% do PIB previsto.

“Pode até usar até alguma falta de educação, mas é assim que tem de explicar o que tem para explicar. (…) Não vou baixar o nível como o senhor ministro das Finanças baixou, tenho apenas a dizer-lhe o seguinte: Fez-se desentendido”, acusou Rui Rio.