O Governo pretende atualizar os escalões de IRS, em 2021, de forma a beneficiar a classe média. Em entrevista ao Dinheiro Vivo (acesso livre), o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, explicou que o objetivo é que seja implementado um novo desdobramento dos escalões.

“O que temos previsto quer no Programa de Estabilidade quer no do Governo é que já em 2021 possa haver novo desdobramento de escalões do IRS, incidindo sobretudo sobre os escalões mais suportados pela classe média“, afirmou Siza Vieira. “Na última legislatura, a redução do IRS não se fez sentir tanto na classe média e deve ser prioridade agora. Portanto, havendo condições, em 2021, iremos apresentar seguramente essa proposta”.

No Orçamento do Estado para 2020, o Governo anunciou uma atualização dos escalões de IRS em 0,3%. Ou seja, abaixo da taxa de inflação prevista pelo Executivo para o próximo ano, o que na prática significa que os contribuintes perdem poder de compra. A medida segue-se a um ano em que não houve sequer atualizações.

“Em 2019 os escalões do IRS não foram atualizados. Este ano demos já um passo para repor aquilo que foi o valor da inflação. É a maneira prudente e responsável de fazer caminho“, justificou Siza Vieira, ao Dinheiro Vivo.

“Temos a certeza de que a inflação este ano se situa à volta dos 0,3% portanto os escalões para o próximo ano são deste valor. No próximo ano podemos fazer o mesmo exercício. Isto dá previsibilidade à política fiscal. Famílias e empresas vão poder programar por estas boas práticas”, acrescentou.