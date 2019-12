Bolsa de Lisboa inalterada com Europa à deriva

O principal índice acionista português fechou inalterado, no começo de uma semana do Natal caracterizada pela menor liquidez nos mercados de capitais. Por toda a Europa, os principais índices registaram alterações ligeiras, exceto no Reino Unido.

O pan-europeu Stoxx 600 fechou estável e a cotar em cerca de 418,3 pontos. Em simultâneo, o francês CAC-40 valorizou 0,21% e o alemão DAX perdeu 0,12%. O FTSE 100 destacou-se com uma subida de 0,56%, que colocou o índice britânico num máximo desde o final de julho.

Em Lisboa, o PSI-20 também fechou sem qualquer alteração e a cotar nos 5.240,08 pontos, numa sessão em que a maioria das empresas cotadas fechou no vermelho, mas na qual o setor da energia contrapôs e impediu a bolsa de registar perdas.

O BCP viu as ações caírem 0,88%, para 20,38 cêntimo, enquanto os CTT recuaram 0,50%, para os 3,166 euros por ação. A operadora de telecomunicações Nos desvalorizou 0,25%, para 4,876 euros, enquanto, no retalho, a Jerónimo Martins recuou 0,10%, para os 15 euros cada título.

Em sentido inverso, a EDP Renováveis brilhou nesta segunda-feira ao registar o melhor desempenho do principal índice português: uma subida de 1,39% no valor dos títulos, para os 10,22 euros. Também a EDP registou ganhos, valorizando 0,42%, para 3,841 euros, ao enquanto a petrolífera Galp Energia ganhou 0,40%, para 15,23 euros por ação.